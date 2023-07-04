Путин назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области идти вперед вместе с РФ

Президент спросил у зампреда правительства Херсонской области Семена Машкауцана, что тот может сказать на тему изменений в регионе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области двигаться вперед вместе со страной.

"Самое главное для нас, <...> что нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией, это принципиально, [это] самый важный вопрос", - сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, комментируя выступление выпускника школы губернаторов, зампредседателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана.

Путин обратился к Машкауцану с вопросом, что тот может сказать на тему изменений в регионе. "Сам стиль работы, сами принципы работы, организации экономики региона, если сравнить с тем, что вы сейчас пытаетесь внедрить, - что бы вы могли сказать на эту тему?" - уточнил президент, пояснив, что имеет в виду сопоставление с "прошлыми годами, во время вхождения этой территории в другое государство".