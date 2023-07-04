Эксперт считает, что вступление Ирана в ШОС позволит выйти из создававшейся США изоляции

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев также заявил, что это будет способствовать реализации транспортных коридоров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) позволит республике выйти из создававшейся Вашингтоном международной изоляции и даст возможность организации получить выход на Ближний и Средний Восток. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Для Ирана очень важным является выход из политической изоляции, которая создавалась Соединенными Штатами Америки. Повышение статуса Ирана в шанхайском развитии сотрудничества с уровня наблюдателя до постоянного членства говорит о том, что страны шосовской семьи, а в первую очередь - государства - члены ШОС - выступают против политики изоляции Исламской Республики Иран, иначе бы Иран не был принят в ШОС, - сказал он. - Вхождение Ирана в ШОС создает качественно новую ситуацию в том плане, что ШОС получает выход на Ближний и Средний Восток".

Эксперт, говоря об экономической составляющей ШОС, отметил, что вступление Ирана в организацию будет способствовать реализации транспортных коридоров, "что позволит перемещать товары, например, из России и Центральной Азии на Ближний и Средний Восток". "Также это может быть дополнительной возможностью для реализации глобальной инициативы "Пояс и путь", - добавил Евсеев.

Аналитик подчеркнул, что формирование в Шанхайской организации сотрудничества группы государств, находящихся под западными санкциями, "будет подталкивать страны организации к более четкой артикуляции по отношению к Западу и большему объединению".

Обратив внимание на религиозный аспект этого вопроса, он указал на то, что вхождение Ирана - "государства - центра шиизма" - в ШОС означает появление в организации "серьезной мусульманской составляющей". "Это требует большего учета интересов мусульман", - уточнил собеседник агентства.

Военное сотрудничество

Кроме того, Евсеев допустил, что по окончании специальной военной операции присутствие Ирана в организации "будет способствовать укреплению военного сотрудничества". "Тем более, что учения уже проводились. Например, российско-китайско-иранские учения в Оманском заливе", - констатировал он.

Эксперт в качестве вывода отметил, что "вступление Ирана в ШОС отражает интересы объединения". Аналитик также выразил надежду на то, что присоединение республики к ШОС окажет позитивное воздействие на организацию.

На саммите Совета глав государств - членов ШОС, который прошел во вторник в Нью-Дели в виртуальном формате, было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации. Также Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.