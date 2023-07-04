"Единая Россия" выдвинула губернатора Азарова на выборы главы Самарской области

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Делегаты конференции регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в качестве кандидата на выборы главы региона, который пройдут с 8 по 10 сентября, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"По результатам подсчета, голоса распределились следующим образом: Азаров Дмитрий Игоревич - 132 голоса, Кислинский Сергей Александрович - 1 голос, Сидухина Марина Геннадьевна - 0 голосов", - сказал председатель счетной комиссии Сергей Источников.

В тройку для участия в предварительном голосовании вошли секретарь регионального отделения партии Азаров, секретарь местного отделения "Единой России" муниципального района Хворостянский Сергей Кислинский, председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

На конференции в поддержку кандидатуры Азарова высказался секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, отметив, что за последние пять лет в Самарской области построили и отремонтировали 115 и 192 объекта здравоохранения соответственно.

"В рамках партийного проекта "Новая школа" было построено и отремонтировано 54 детских сада и 9 школ. При поддержке партии открыто 6 ледовых арен, 18 спортивных комплексов, 7 стадионов, футбольных полей, 117 спортивных площадок. Самарская область - один из первых регионов, наладивших <…> систему поддержки для участников СВО, а также оказания помощи жителям новых регионов нашей страны. <…> Видится совершенно логичным и верным намерение Дмитрия Игоревича вновь участвовать в выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года", - зачитал обращение Турчака зампредседателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский.

Срок полномочий Азарова истекает в 2023 году. В апреле текущего года он заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта президент России Владимир Путин пожелал Азарову успехов на выборах.

О выборах

Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября включительно. Кандидатом от КПРФ стал первый секретарь Самарского обкома партии, вице-спикер Самарской губернской думы Алексей Лескин, от ЛДПР - депутат регионального парламента Александр Степанов, от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" - председатель Совета реготделения Михаил Маряхин.