Чернышенко назвал лучшие регионы России по вовлеченности в занятия спортом

Речь идет о Белгородской, Вологодской, Воронежской областях, Республике Карелия и Приморском крае

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Белгородская, Вологодская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край входят в число лучших регионов по вовлеченности в занятия спортом. Об этом во вторник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Я хотел сказать, что этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта - столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов. Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили - чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом. Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек. В числе лучших регионов - Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край", - сказал Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявлял, что целью на 2023 год является увеличение числа россиян, занимающихся спортом, до 70,1 млн человек, к 2024 году цифра должна составить не менее 100 млн человек.