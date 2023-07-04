Песков: Путин не обсуждал с Комиссаровым дело, фигурантом которого стал проректор РАНХиГС

Глава государства встретился с выпускниками школы губернаторов этого вуза

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях встречи с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС не обсуждал с и.о. ректора академии Алексеем Комиссаровым уголовное дело, фигурантом которого стал проректор РАНХиГС Максим Назаров, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Эта тема не обсуждалась", - ответил представитель Кремля на вопрос, была ли возможность у Путина и Комиссарова поговорить о делах академии, в том числе о ситуации с Назаровым.

Накануне в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки. В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Назаров был назначен исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года. Позже он стал проректором института.

В новость внесена правка (17:45 мск) - передается повторно в связи с исправлением в лиде, правильно - Алексей.