Действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношении России окончилось

Это связано с неприемлемостью ее условий для РФ, указали разработчики закона о денонсации документа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Действие Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях России с другими участниками конвенции прекращено 1 июля 2023 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"1 июля 2023 года прекращено действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции", - отметили в дипведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал закон о денонсации российской стороной Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительных материалах к документу говорится, что Комитетом министров Совета Европы было принято решение прекратить членство РФ в Группе государств против коррупции за исключением случаев проведения группой мониторинга выполнения РФ обязательств, вытекающих из конвенции, при этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. Разработчики документа указали, что в силу неприемлемости для РФ таких условий было предложено денонсировать конвенцию и прекратить участие страны в организации.

Договор был подписан 27 января 1999 года в Страсбурге. Россия ратифицировала его в июле 2006 года. 9 января 2023 года Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции, депутаты приняли его 15 февраля.