Левитин заявил, что Россия приложит все усилия для реализации договоренностей с Ираном

Помощник президента РФ, секретарь Государственного совета констатировал "планомерную реализацию договоренностей между президентами двух государств в транспортной, энергетической, медицинской и научной сферах"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская Федерация приложит все усилия для скорейшей реализации договоренностей с Ираном. С таким заявлением выступил во вторник помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном.

"Правительство РФ приложит все усилия для скорейшей реализации договоренностей, заключенных двумя государствами, и устранения существующих препятствий", - приводит слова Левитина агентство Fars. Помощник президента РФ также подчеркнул, что сотрудничество Тегерана и Москвы в последние несколько лет является результатом волеизъявления властей Ирана и России, и констатировал "планомерную реализацию договоренностей между президентами двух государств в транспортной, энергетической, медицинской и научной сферах".

В свою очередь Ахмадиян назвал завершение строительства транспортного коридора Север - Юг и претворение в жизнь меморандумов в нефтегазовой сфере, которые подписали Тегеран и Москва, одними из важнейших приоритетов Ирана в рамках двусторонних отношений с РФ.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива.