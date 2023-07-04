В Псковской области для участия в выборах губернатора выдвинулись пять кандидатов

Голосование состоится 8 - 10 сентября

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора завершился в Псковской области, в избирательной кампании в итоге примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава региона Михаил Ведерников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального избиркома.

"Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области. Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов. Теперь кандидатам необходимо открыть специальный избирательный счет, подготовить первый финансовый отчет и другие документы, которые требуется сдать в Избирательную комиссию с 16 июля, но не позднее 18:00 31 июля, для следующего этапа - регистрации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в списке выдвинувшихся кандидатов: Петр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Игорь Романов от "Партии Роста", Юрий Шокуров от партии "Родина", а также действующий глава региона Михаил Ведерников.

Выборы губернатора проводятся в Псковской области в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным. Жители области смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября.