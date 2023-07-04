4 июля, 15:55

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Катара вопрос защиты детей в вооруженных конфликтах

В российском дипведомстве сообщили, что стороны условились "активизировать диалог между Москвой и Дохой по гуманитарной тематике, включая координацию подходов на площадке ЮНИСЕФ и других структур системы ООН"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани обсудили во вторник двустороннее сотрудничество, в том числе по проблематике защиты детей в вооруженных конфликтах. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе обстоятельной беседы, в которой также участвовала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, были обсуждены вопросы российско-катарского многопланового сотрудничества, в том числе по проблематике защиты детей в вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что стороны условились "активизировать диалог между Москвой и Дохой по гуманитарной тематике, включая координацию подходов на площадке ЮНИСЕФ и других структур системы ООН". 

Теги:
КатарРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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