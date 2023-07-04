Медведев заявил о важности для единороссов сохранять консолидацию вокруг президента

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сохранение консолидации вокруг президента РФ Владимира Путина исключительно важно для "Единой России". Об этом во вторник заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генсовета.

"Очевидно, что в таких условиях нам нужен взвешенный, откровенный, конструктивный диалог без угроз, ультиматумов, которые играют на руку только нашим врагам. И наша партия всегда придерживалась такого подхода. Безусловно, исключительно важно сохранять консолидацию вокруг главы государства", - сказал он.