4 июля, 16:02

Медведев заявил о важности для единороссов сохранять консолидацию вокруг президента

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сохранение консолидации вокруг президента РФ Владимира Путина исключительно важно для "Единой России". Об этом во вторник заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генсовета.

"Очевидно, что в таких условиях нам нужен взвешенный, откровенный, конструктивный диалог без угроз, ультиматумов, которые играют на руку только нашим врагам. И наша партия всегда придерживалась такого подхода. Безусловно, исключительно важно сохранять консолидацию вокруг главы государства", - сказал он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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