4 июля, 16:08,
обновлено 4 июля, 16:32
Военная операция на Украине

МИД РФ назвал невозможными атаки дронами Москвы и Подмосковья без помощи США и НАТО

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В ведомстве заявили, что это делает Вашингтон и его союзников "соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Атаки дронами в Москве и Московской области были бы невозможны без помощи властям Киева со стороны Вашингтона и его союзников, заявили в МИД РФ.

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"Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности", - говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что "все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия".

Как напомнили в МИД РФ, во вторник утром пять украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. "По поступающей информации, на этот раз их целями стали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе крупный международный аэропорт. Благодаря четкой работе российских средств ПВО и РЭБ эти планы были сорваны. Четыре дрона сбиты, один потерял управление и разбился. Жертв и разрушений нет", - добавили в министерстве. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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