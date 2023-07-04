4 июля, 16:31,
обновлено 4 июля, 16:56
Военная операция на Украине

Медведев анонсировал подготовку инициатив по поддержке жителей Шебекина

Председатель партии "Единая Россия" заявил, что также депутаты постараются рассмотреть вопросы восстановления этого города

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует максимально быстро подготовить законодательные инициативы, которые направлены на восстановление Шебекина в Белгородской области и поддержку жителей города. Об этом во вторник заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генсовета.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В максимальной степени быстро постараемся рассмотреть те вопросы, которые вы [губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков] поставили, включая выход с определенными законодательными инициативами там, где это потребуется, в части восстановления Шебекина, и вообще по поддержке и помощи", - сказал Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация