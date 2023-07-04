Медведев анонсировал подготовку инициатив по поддержке жителей Шебекина

Председатель партии "Единая Россия" заявил, что также депутаты постараются рассмотреть вопросы восстановления этого города

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует максимально быстро подготовить законодательные инициативы, которые направлены на восстановление Шебекина в Белгородской области и поддержку жителей города. Об этом во вторник заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генсовета.

"В максимальной степени быстро постараемся рассмотреть те вопросы, которые вы [губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков] поставили, включая выход с определенными законодательными инициативами там, где это потребуется, в части восстановления Шебекина, и вообще по поддержке и помощи", - сказал Медведев.