Выдвиженец от партии РОС Абрамов подал документы на выборы главы Орловской области

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 4 июля. Владислав Абрамов, выдвинутый региональным отделением в Орловской области общественной организации - политической партии "Российский общенародный союз", подал в избирательную комиссию документы для участия в запланированных на 10 сентября выборах губернатора. Об этом во вторник сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Владислав Абрамов, выдвинутый региональным отделением в Орловской области общественной организации - политической партии "Российский общенародный союз", представил документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Орловской области в избирательную комиссию Орловской области. <…> Абрамов В.В. приобрел статус выдвинутого кандидата", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба облизбиркома сообщала, что документы на участие в выборах также подал действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, Светлана Ковалева - от партии "Новые люди", и Владислав Числов - от ЛДПР.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.