Медведев призвал единороссов укрепляться, но не уподобляясь КПСС и КПРФ

Председатель "Единой России" отметил, что партия должна "следовать известным курсом"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" должна "следовать известным курсом", укреплять свои ряды без уподобления КПСС или КПРФ. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

"Так что продолжим следовать известным курсом и укреплять ряды партии. Но не уподобляясь КПСС. А также КПРФ", - сказал он в ходе обсуждения предвыборной программы единороссов на довыборах в Госдуму.

Председатель партии заметил, что в целом народная программа партии утверждена, но для довыборов нужна специальная программа.

"Как здорово, что у нас много партий", - продолжил Медведев, вспомнив советский анекдот о том, как после представления в театре главного дирижера вызвали в КГБ, где высоко оценили работу оркестра, но задали вопрос о том, "почему барабанщик один раз только вступил". На это дирижер ответил, что у барабанщика была такая партия.

"Нет, партия у нас одна, а стучать надо громче", - завершил Медведев анекдот, призвав коллег не уподобляться КПСС.

Медведев также подчеркнул, что сейчас "очень жесткое" время. "Если судить по проблематике сегодняшнего генсовета, не думаю, что кто-нибудь из присутствующих еще пару лет назад мог себе представить, что это будет в повестке дня одного из высших органов ведущей политической силы нашей страны. Но это так. Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать", - добавил Медведев.