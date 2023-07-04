Мурашко прибыл в Будапешт

Министр здравоохранения России обсудит с главой МИД Венгрии Петером Сийярто сотрудничество между странами

БУДАПЕШТ, 4 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник вечером прибыл в Будапешт, где встретится с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ, самолет с руководителем Минздрава приземлился в международном аэропорту имени Ференца Листа.

В среду утром Мурашко и Сийярто проведут переговоры как сопредседатели российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам встречи планируется их совместная пресс-конференция.

Кроме того, российский министр намерен принять участие в открывшейся в Будапеште международной конференции Всемирной организации здравоохранения, на которой рассматривается взаимосвязь охраны здоровья человека и сохранения климата. Планируется также посещение главой Минздрава венгерских предприятий, работающих в области медицины и фармацевтики.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что даже в условиях санкций ЕС намерено прагматично подходить к сотрудничеству с Россией и держать двусторонние каналы связи открытыми, в том числе для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Сийярто в этом году посещал с деловыми визитами Москву и Санкт-Петербург, где встречался с руководителями российских министерств и ведомств.