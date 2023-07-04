Депутат Гусев предложил ввести в Москве должность уполномоченного по правам животных

По его словам, основными задачами института уполномоченного должны стать соблюдение законодательства в области обращения с животными и учет интересов их владельцев

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме и кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев предложил правительству города создать институт уполномоченного по правам домашних и бездомных животных. Копия письма на имя заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова есть в распоряжении ТАСС.

Гусев написал, что единой программы, регулирующей вопросы обращения с домашними и бездомными животными в Москве, не существует. Вместе с тем количество бездомных животных в Москве растет из-за того, что хозяева выкидывают на улицу домашних питомцев. Он отметил, что традиционно большую роль в вопросах обращения с домашними животными играют общественные организации и зоозащитники.

"Прошу вас, уважаемый Петр Павлович, рассмотреть вопрос и в случае целесообразности инициировать создание института уполномоченного Москвы по вопросам домашних и бездомных животных", - отметил Гусев.

Он пояснил, что основными задачами института уполномоченного должны стать соблюдение законодательства в области обращения с животными, обеспечение справедливого учета интересов владельцев животных. Также уполномоченный должен контролировать соблюдение принципа гуманности при обращении с безнадзорными животными, создавать эффективный диалог между общественниками, зоозащитниками, владельцами животных и профильными органами государственной власти города Москвы.