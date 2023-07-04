Артюхов вошел в согласованный единороссами список кандидатов на пост главы ЯНАО

В него также включили директора муниципального бюджетного учреждения "Губкинская телерадиокомпания "Вектор" Ольгу Пескову и депутата Госдумы Дмитрия Погорелого

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, директор муниципального бюджетного учреждения "Губкинская телерадиокомпания "Вектор" Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый вошли в согласованный единороссами список кандидатов для внесения губернатору Тюменской области на должность губернатора ЯНАО. Решение было принято во вторник на заседании генсовета "Единой России" в центральном исполкоме партии в Москве.

Кандидатуры были предложены генсовету от регионального отделения партии ЯНАО и были согласованы открытым голосованием единогласно.

"Против и воздержавшихся нет, решение принято", - заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона сроком на пять лет избирает окружное законодательное собрание из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор, в нынешнее время эту должность занимает Александр Моор.

Артюхову 35 лет, с 2016 года был заместителем губернатора ЯНАО и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала. Пост губернатора занимает с 2018 года, в этом году у Артюхова истекает пятилетний срок полномочий в этой должности.