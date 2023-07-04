Глава Тюмени заявил, что школа губернаторов улучшает взаимодействие между ветвями власти

Руслан Кухарук отметил, что в проекте делают ставку "не только на компетенции, знания, навыки и опыт, но и на тех людей, которые любят свою страну"

ТЮМЕНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС позволяет выстроить взаимодействие между разными уровнями власти. Об этом ТАСС сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук по итогам встречи выпускников ВШГУ с президентом РФ Владимиром Путиным, проходившей во вторник в Екатерининском зале Кремля.

"Если говорить об отношениях между уровнями власти, такие образовательные проекты позволяют решать те управленческие задачи, которые сегодня есть. Именно благодаря такой коммуникации быстрее можно решить вопрос, который касается именно взаимодействия муниципального и федерального уровней власти. Я думаю, что это тот проект, который сегодня позволяет формировать управленческую команду нашей страны, здесь делают ставку на самое главное - не только на компетенции, не только на знания, навыки, опыт, но и на тех людей, которые любят свою страну", - рассказал корреспонденту ТАСС глава Тюмени.

Также Кухарук отметил, что президент погружен в тематику каждого региона и каждого муниципалитета. "Когда слышишь от президента обращение нам, к тем людям, которые прошли эту школу, которые работают на разных уровнях власти, муниципальном, региональном, федеральном из разных регионов страны, понимаешь, что ты часть этой команды, которая работает на благо всего нашего государства, на благо людей нашей страны", - рассказал Кухарук.

Программа была создана по поручению президента РФ. Ее цель - подготовка управленцев вышей подготовки для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. За пять лет работы программы ее участниками стали 384 человека. В 2023 году обучение завершает пятый поток, в его составе 79 выпускников. Принять участие в программе могут заместители федеральных министров, представители законодательного корпуса, заместители глав регионов, мэры городов и топ-менеджеры из государственно-корпоративного сектора.

Также обучение в школе губернаторов предоставляется наиболее перспективным победителям конкурса "Лидеры России". С 2017 по 2023 год более 200 участников программы получили новые должности - в регионах, в том числе в новых, а также в федеральных органах власти, парламенте, администрации президента и аппарате правительства.