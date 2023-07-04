"Справедливая Россия" отказалась выдвигать кандидата на выборы главы Орловской области

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 4 июля. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Орловской области не будет выдвигать кандидата для участия в выборах губернатора региона, запланированных на 10 сентября. Об этом сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" председатель Совета регионального отделения партии Руслан Перелыгин.

"Сразу скажу, что ни о каких договоренностях, ни о каких политических союзах и прочем не идет и речи", - сказал Перелыгин, отметив, что реготделение партии отказалось выдвигать кандидата на выборы губернатора.

Ранее пресс-служба облизбиркома сообщала, что документы на участие в выборах также подал действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, Светлана Ковалева - от партии "Новые люди", и Владислав Числов - от ЛДПР.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.