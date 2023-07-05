Мишустин заявил, что средний уровень достижения показателей по нацпроектам составил 98,95%

Безработица в России находится на исторически низком уровне и составляет чуть более 3%, также отметил премьер-министр

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Средний уровень достижения показателей по национальным проектам в России составляет почти 99%. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средний уровень достижения показателей по нацпроектам - 98,95%", - сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, методология оценки построена по трем направлениям: все мероприятия, которые были прописаны на стратегических сессиях как способы достижения нацпроектов, финансы и обратная связь по нацпроектам. "У нас кураторы проектов, вице-премьеры, занимаются этим на постоянной основе", - добавил Мишустин.

О безработице

Кроме того, по его словам, безработица в РФ находится на исторически низком уровне и составляет чуть более 3%.

"Рынок труда, здесь вы хорошо знаете ситуацию: исторический уровень безработицы 3,1% и 3,2%", - сказал он.

В этом контексте Мишустин напомнил, как российские власти старались "крайне аккуратно настроить систему переподготовки кадров". "Когда уходили компании и были угрозы, связанные с увольнением людей, мы сделали очень большое количество программ для переобучения", - описал принятые решения глава кабмина.

Он рассказал, что успел лично пообщаться с выпускниками таких курсов. "Я встречался с ребятами, которые в колледжах и так далее переобучились. Они очень радовались, говорили, что искали работу по душе, а здесь - еще и возможность без каких-то больших затрат получить новую профессию, новую работу", - поделился их отзывами Мишустин. "Будем продолжать к этому двигаться", - заверил он.

По мнению премьер-министра, ситуация в экономике России позволяет говорить, что все социальные обязательства перед гражданами и далее будут выполняться.

"Я думаю, что все задачи будут выполнены. И самое главное, абсолютно в этом уверен, все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент дает <...> населению, будут выполнены", - заверил глава кабмина.

О зарплатах

Мишустин отметил, что рост реальных зарплат в марте составил 2,7%, относительно апреля 2022 года к апрелю 2023 года - 10,4%. Рост номинальной зарплаты за четыре месяца 2023 года в России - 11,4%.

"Все это свидетельствует о таком оздоровлении - люди начинают получать больше доходов", - подчеркнул премьер-министр.

Об МСП

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в России за первое полугодие текущего года составило более 1,4 тыс. организаций, сообщил Мишустин.

"Количество вновь созданных субъектов малых и средних предприятий, по плановому значению, было 1 062, а фактическое значение за первое полугодие - 1,453 тыс.", - сказал он.

Мишустин также отметил большой рост количества самозанятых и указал на выросшее количество сервисов, реализованных в рамках цифровых платформ. "Экология, демография, здравоохранение, культура - все это направления, по которым люди от нас ждут результатов", - добавил глава кабмина.