Посол РФ заявил, что РЦНК и школа в Румынии приостановят работу

Это связано с сокращением количества дипломатов в стране, пояснил Валерий Кузьмин

ТАСС, 5 июля. Посольство РФ в Румынии вынуждено приостановить работу Российского центра науки и культуры (РЦНК) и школы при посольстве из-за сокращения количества дипломатов в стране. Об этом посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявил в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства Бухарест покинет каждый второй российский дипломат и двое из каждых трех технических сотрудников. Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки и культуры, школы при посольстве, а также до предела сократить ряд административно-технических подразделений", - заявил он.

При этом ожидается, что удастся сохранить "функциональное ядро" дипломатической миссии в стране, что позволит обеспечить консульское обслуживание россиян и поддержание контактов с соотечественниками, культурно-гуманитарных связей.

8 июня МИД Румынии сообщил, что власти страны потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва расценивает это решение Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. По ее словам, демарш румынской стороны не останется без ответа.