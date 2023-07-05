5 июля, 00:11
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что территория Румынии используется для транзита вооружений для ВСУ

Валерий Кузьмин отметил, что на северо-западе страны концерн Rheinmetall создает предприятие для восстановления поврежденной украинской техники

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Территория Румынии активно используется для транзита вооружений для Украины из третьих стран. Об этом посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявил в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Официальные румынские власти тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине. Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств, что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом. <...> На северо-западе Румынии германский Rheinmetall уже создает ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях тяжелой украинской техники", - заявил он.

Посол также отметил, что возможное обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Румынии "пока вызывает сомнения", так как Бухарест не так давно приобрел эти самолеты у Португалии и Норвегии и "едва ли уже обладает необходимым потенциалом".

В конце июня газета Politico сообщила о том, что страны Запада рассматривают возможность обучения украинских летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Румынии. 

Теги:
УкраинаРумынияРоссияВоенная операция на Украине
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