5 июля, 00:52
Военная операция на Украине

Антонов заявил, что США опозорили себя из-за открытой поддержки украинских нацистов

Александр Щербак/ ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов
© Александр Щербак/ ТАСС

Как подчеркнул посол России в Вашингтоне, в Соединенных штатах "чествуют наследников Гитлера и Бандеры", что является предательством памяти американцев, погибших во Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. США запятнали себя позором, открыто поддерживая украинских нацистов. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя пребывание в Соединенных Штатах представителей националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и встречи с ними в Конгрессе.

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"Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры. Это - предательство памяти американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны. Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки", - сказал Антонов.

Он подчеркнул, что террористы, совершившие множество преступлений в отношении русского населения на Донбассе, теперь "выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета".

"Возникает вопрос: какое видение мира хотят привить молодым американцам и иностранным студентам, обучающимся здесь? Долг человечества - всеми силами противостоять героизации нацизма. К решению данной задачи мы неустанно призываем Вашингтон. Однако в ответ наталкиваемся на абсурдные запреты даже в проведении памятных мероприятий, таких как возложение венков к мемориалу "Дух Эльбы", - подытожил посол. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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