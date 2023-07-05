Сальдо заявил, что ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области отметил, что водохранилище играет важную роль в экономике и экологии региона, а также части Запорожья и Северного Крыма

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины препятствуют проведению полноценного обследования Каховской ГЭС, продолжая обстреливать район плотины через месяц после ее разрушения, сообщил в среду ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В районе разрушенной плотины Каховской ГЭС продолжает сохраняться угроза обстрелов, провести полноценное обследование всей площади объекта невозможно. Ведь такое обследование должно было бы включать, например, водолазные работы", - сказал Сальдо.

Врио губернатора выразил уверенность, что "вопрос о восстановлении или не восстановлении даже не будет ставиться: плотина однозначно будет восстановлена, как только прекратятся боевые действия или враг будет отогнан на безопасное расстояние".

"Экономика и экология Херсонской области, части Запорожья и Северного Крыма плотно завязана на Каховское водохранилище. Это орошение, рыбное хозяйство, судоходство и сухопутная логистика, экология и рекреация. Без плотины восстановить жизнь в Нижнем Поднепровье на современном уровне не получится", - отметил Сальдо.

Он также добавил, что как только уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до нужной отметки, Северо-Крымский канал наполнится и вода пойдет до Джанкоя.