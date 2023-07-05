В ЛНР заявили об усилении Киевом группировки войск под городами Сватово и Кременная

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва линии обороны со стороны противника

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Командование ВС Украины усилило группировку своих войск в районе городов Кременная и Сватово в ЛНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На участке Сватово - Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника. В штурмах участвуют подразделения не только традиционные, но и свежие силы, прибывшие на усиление", - сказал он.

Во вторник Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВС Украины, дислоцированные в районах городов Сватово и Кременная, стали чаще применять военную технику советского производства взамен поставленной странами НАТО.