Володин заявил, что Макрон привел Францию к запуску процессов саморазрушения

Председатель Госдумы пояснил, что страна оказалась на пороге гражданской войны из-за политики действующего президента, который снижал роль профсоюзов в стремлении обрести политическую монополию

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. Об этом написал в среду в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя беспорядки в этой стране.

"Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. Наделав ошибок во внутренней политике, он пытается отвлечь внимание французов международной. Втянул Францию в войну на Украине. Доверие к Макрону падает. Рейтинги опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен", - отметил председатель Госдумы.

Володин пояснил, что Франция оказалась на пороге гражданской войны и причина нестабильности кроется в политике действующего президента, который, стремясь к политической монополии, в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Также Макрон последовательно ослаблял партийную систему, выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность страны, отметил он.

"Все это привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице. Люди, не увидев своих представителей во власти, стали отстаивать собственные интересы совершенно иными способами. В этой конфигурации ситуация будет только ухудшаться", - считает Володин.