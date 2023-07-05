Захарова заявила о намерении Киева совершить теракт на Запорожской АЭС

По словам официального представителя МИД РФ, если это произойдет, последствия затронут весь мир

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украина планирует совершить теракт на Запорожской АЭС, если это произойдет, последствия затронут весь мир. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции Sputnik.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции", - отметила дипломат.

По ее словам, власти США и Британии не видят в этом для себя прямой опасности. "Нет того уголка планеты, которого это не коснется. Потому что есть такое понятие, как атмосфера, Мировой океан, как та же самая сельскохозяйственная продукция, - подчеркнула Захарова. - Если что-то произойдет, это коснется всего: и воздуха, и воды, и продуктов питания. Всего. И стремление Зеленского использовать этот фактор в своих экстремистских террористических целях очевидно".

Вечером во вторник советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию, сообщил, что Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля, осуществив, в частности, сброс на нее боеприпасов с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.