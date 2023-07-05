Медведев: попытка мятежа не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО

По словам зампреда СБ РФ, только за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти 10 тыс. человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Попытка вооруженного мятежа никак не повлияла на отношение российских граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции, только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ подписали почти 10 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

"Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции", — сказал Медведев, подчеркнув, что российские "контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину".

"Только за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек", - отметил зампред СБ РФ. При этом "с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тыс. человек", рассказал политик. "Из них пребывающих в запасе около 109 тыс. человек и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - уточнил Медведев.

По его словам, в результате проводимой работы "темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1 400 человек в день".