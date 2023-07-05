МИД РФ выразил глубокую озабоченность обострением в зоне палестино-израильского конфликта

Согласно заявлению дипведомства, нынешняя вспышка насилия угрожает региональной стабильности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия выражает глубокую озабоченность очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта в связи с проведением операции Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В Москве выражают глубокую озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. По поступающей информации, в результате начавшейся 3 июля операции израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан 10 палестинцев погибли, более сотни получили ранения", - отметили в дипведомстве.

В министерстве указали, что происходящие события свидетельствуют о том, что стороны конфликта не могут "самостоятельно вырваться из замкнутого круга насилия, не говоря уже о том, чтобы возобновить конструктивный диалог, прерванный почти 10 лет назад в результате провала монопольной роли Вашингтона в деле организации прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами по комплексу вопросов окончательного статуса".

"Нынешняя вспышка насилия не только создает дополнительные препятствия для открытия политического "горизонта" палестино-израильского урегулирования, но и серьезно угрожает региональной стабильности в целом", - констатировали в МИД РФ.

О ближневосточном урегулировании

В российском дипведомстве подчеркнули, что на деградацию ситуации в зоне конфликта накладывается также "пробуксовка внешних дипломатических усилий" ближневосточного урегулирования. "Напоминаем, что наше предложение предусматривает созыв консультативного совещания России, руководства ЛАГ [Лига арабских государств] и группы ближневосточных государств, активно вовлеченных в досье ближневосточного урегулирования, с целью координации подходов к формированию необходимых условий для налаживания устойчивого палестино-израильского мирного процесса", - отметили в МИД России.

В дипведомстве указали на безальтернативность координации действий ключевых игроков. Обратив внимание на историческую практику, там подчеркнули, что комплекс проблем Ближнего Востока может быть решен через согласование позиций государств региона, "в основе которых лежат их законные национальные интересы".

"Дальнейшее промедление со стороны международного сообщества чревато необратимой деградацией ситуации на земле и подрывом одобренной мировым сообществом правовой базы ближневосточного урегулирования - резолюций СБ ООН, Мадридских принципов, Арабской мирной инициативы, а также принципа двух государств - Палестины и Израиля, существующих в мире и безопасности. Российская позиция в этом вопросе последовательна и неизменна: создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, объективной предпосылкой к которому призвано стать безотлагательное объединение всех палестинских политических сил на платформе Организации освобождения Палестины", - заключили в дипведомстве РФ.