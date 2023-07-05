СФ одобрил ратификацию протокола по изменению положении о Комиссии по правам человека СНГ

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина, семь государств уже подписали этот документ и делегировали своих представителей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола по изменению конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, который меняет порядок утверждения положения о Комиссии по правам человека СНГ, что позволит комиссии начать работу.

Как отметил замминистра иностранных дел России Александр Панкин, важность протокола заключается в том, что документом "фактически реанимируется та самая Комиссия по правам человека, которая не смогла заработать с 1995 года в силу разных политических моментов". По его словам, теперь положение о комиссии изменено, а протоколом исключается предыдущее положение, которое было составной частью конвенции.

"Новое положение - самодостаточный юридический документ <...>. Мы надеемся, что комиссия заработает и что будет возможность подготовки национальных докладов по правам человека", - сказал он.

По словам замминистра, семь государств уже подписали этот документ и делегировали своих представителей, это пока не сделали Азербайджан, Туркменистан, Украина и Молдавия.

Протокол о внесении изменений в конвенцию был подписан президентами Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и России 14 октября 2022 года в Астане. Документом предусматривается исключение из конвенции статьи, в соответствии с которой положение о Комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью этой конвенции. Кроме того, протоколом исключается ссылка на это положение. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, это вызвано подготовкой новой редакции положения в соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 14 октября 2022 года.