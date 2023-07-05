Совфед одобрил закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Согласно документу, граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о двойном гражданстве, по которому россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот.

Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 31 мая.

Согласно документу, граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Также предусматривается, что лица, обладавшие гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Те, кто состоит в гражданстве обеих стран, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По такому же принципу действует призыв на военную службу. При этом граждане, уже отслужившие в одной стране, освобождаются от призыва во второй.

Соглашение действует пять лет и автоматически продлевается, если ни одна сторона не выразит заранее в письменной форме намерение прекратить его. При этом выход из соглашения не повлечет автоматического прекращения гражданства.

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение 29 декабря 2022 года.