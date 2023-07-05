Представители 19 из 27 партий выдвинули свои кандидатуры на выборы различного уровня

На выборы глав субъектов выдвинуто 116 кандидатов в 21 регионе, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кандидатов на выборы различного уровня в РФ на данный момент выдвинули 19 из 27 политических партий. Об этом среду на заседании Центризбиркома РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"На данный момент свои кандидатуры на выборы различного уровня выдвинули представители 19 из 27 партий. Уверена, что их количество будет только расти", - сказала Памфилова.

Также председатель комиссии сообщила, что о намерении выдвинуть своих кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам ЦИК уведомили шесть партий.

Главы субъектов

На выборы глав субъектов РФ на данный момент выдвинуто 116 кандидатов в 21 регионе, сообщила Памфилова.

"Уже сейчас выдвинулось 106 кандидатов от 16 политических партий и 10 человек в порядке самовыдвижения", - сказала она, уточнив, что два самовыдвиженца уже зарегистрированы.

По словам главы ЦИК, "если говорить о выборах высших должностных лиц, <…> 19 регионов выбрали формат голосования - три дня", в Омской области голосование будет идти два дня, в Тюменской области - один день.

Памфилова напомнила, что в пяти субъектах РФ высшее должностное лицо избирается региональным заксобранием по представлению президента России. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Я уверена, что в Москве, как всегда, выборы будут жаркие, конкурентные, эмоциональные, напряженные. И Москва, как всегда, профессионально к этому готова", - также отметила Памфилова, комментируя предстоящие в сентябре выборы мэра столицы.

Выборы в заксобрания

На выборы в заксобрания на данный момент выдвинуто 1 643 кандидата в 20 регионах, сообщила глава ЦИК.

"Что касается выборов в заксобрания, уже выдвинуто 1 643 кандидата в 20 регионах, где пройдут выборы. Девять партий представили 1 416 кандидатов по единым округам, по одномандатным округам выдвинуто 277 кандидатов, из них 174 - от восьми партий, 53 - самовыдвиженцы", - сказала Памфилова.

Она добавила, что на выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований административных столиц выдвинуто 146 кандидатов в 17 регионах.

Новые регионы

Как сообщила Памфилова, начало регистрации кандидатов на выборы в четырех новых регионах начнется 24 июля и продлится до середины августа.

"Выдвижение кандидатов в новых регионах начнется с 24 июля и продлится до середины августа. Как я говорила ранее, нынешнее законодательство дает этим регионам право принять решение о сокращении сроков избирательных действий в связи с нынешней ситуацией", - сказала Памфилова.

15 июня ЦИК РФ после консультаций с Минобороны и ФСБ назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в четырех новых регионах РФ на 10 сентября.

О едином дне голосования

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.