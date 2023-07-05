Косачев расценил решение ПА ОБСЕ по ЧВК "Вагнер" как поддержку власти России

Согласно заявлению вице-спикера СФ, это связано с признанием ЧВК террористической организацией уже после неудачной попытки мятежа

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Решение парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией можно расценивать как поддержку российской власти, так как оно принято после неудачной попытки мятежа. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

ПА ОБСЕ приняла во вторник резолюцию, в которой признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Резолюция призывает страны организации "использовать все внутренние и международные инструменты, в том числе предназначенные для противостояния терроризму, чтобы противодействовать вредоносному присутствию ЧВК "Вагнер".

"Отдельно отмечу крайне нелепый пункт про признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией, учтивая, что, мягко говоря, это далеко не единственная ЧВК в мире. Но сам факт, что признать ее таковой ПА ОБСЕ решила уже после неудачной попытки мятежа, можно, полагаю, расценивать как твердую поддержку российской власти", - написал сенатор в Telegram-канале.

Также он отметил, что в ходе нынешней сессии ПА ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию специального трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления на Украине, в которой содержится призыв созывать уставные заседания только в странах, поддерживающих визовые запреты для российских парламентариев. "При этом в странах, готовых выдавать визы гражданам России, ПА ОБСЕ не будет проводить свои мероприятия. Ну и завершает всю эту феерию рекомендация "не назначать поддерживающих войну российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения агрессии", - констатировал Косачев.

При этом, подчеркнул заместитель председателя СФ, основной темой сессии Парламентской ассамблеи в Ванкувере стала тема роли ПА ОБСЕ в укреплении региональной безопасности путем развития демократических и инклюзивных обществ. "Возвращаясь к названию основной темы сессии, могу посоветовать руководству ПА ОБСЕ не тешить себя иллюзиями: никакой роли в сфере демократических и инклюзивных обществ у них нет. Разве что деструктивная. Вообще все больше очевидно, выбор может быть только таким: либо "солидарность с Украиной", либо диалог, мир, демократия. ПА ОБСЕ выбор сделала, превратив себя в тусклое зеркало парламентских ассамблей НАТО и ЕС", - написал Косачев.

Он напомнил, что в этом году российская делегация была вынуждена отказаться от поездки в Канаду, "поскольку ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили никаких гарантий обеспечения безопасности".