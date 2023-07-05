Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения

В ближайшее время Мосгоризбиркомом должен принять решение по вопросу регистрации кандидата

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает в среду корреспондент ТАСС.

Кандидат от московского городского регионального отделения "Единой России" предоставил нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве, а также иные необходимые документы. В ближайшее время Мосгоризбиркомом должно быть принято решение по вопросу регистрации кандидата.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Мосгоризбиркома, свои кандидатуры на выборах мэра столицы выдвинули 12 человек. Все представившие свои кандидатуры не являются иноагентами, шестеро из них представлены от политических партий, шестеро - самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов продолжается до 6 июля.

Ранее Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.