Трутнев не обратил внимание на заявление Японии насчет Курильских островов

Полпред президента в ДФО подчеркнул, что Курильские острова - это территория России

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев не обращает внимание на заявление властей Японии по поводу Курильских островов. Об этом он заявил журналистам во Владивостоке.

"Что касается ноты Японии, я на это не обращаю внимание. Я исхожу из того, что Курильские острова - это территория России. И то, что бы они стали территорией России, - решение было принято нашими предками. Поэтому тут не о чем <...> говорить, мы работаем и будем продолжать работать на Курильских островах", - сказал Трутнев.

Он отметил, что в Сахалинской области создан уникальный преференциальный режим, и уже заявлено порядка 14 российских компаний, кроме того, в регионе готовы сотрудничать с иностранными компаниями.

Правительство Японии ранее по дипломатическим каналам выразило протест властям России в связи с посещением острова Итуруп Трутневым.