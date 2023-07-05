В Орловской области в выборах губернатора намерены участвовать пять кандидатов

В их числе Андрей Клычков (КПРФ), Светлана Ковалева ("Новые люди"), Владислав Числов (ЛДПР), Владимир Стебаков ("Российская экологическая партия "Зеленые"), Владислав Абрамов ( "Российский общенародный союз")

ТАСС, 5 июля. Пять выдвиженцев от политических партий уведомили избирательную комиссию Орловской области о намерении участвовать в выборах губернатора, запланированных на 10 сентября. С 5 июля начался прием документов, необходимых для регистрации кандидатов, сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Избирательную комиссию Орловской области о своем намерении баллотироваться на должность Губернатора Орловской области уведомили пять кандидатов. <…> С 5 июля 2023 года начинается период представления в облизбирком документов для регистрации, <...> который продлится до 18:00 часов по местному времени 14 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от регионального отделения КПРФ был выдвинут действующий глава региона Андрей Клычков, от реготделения партии "Новые люди" - Светлана Ковалева, от ЛДПР - Владислав Числов. Областное отделение "Российской экологической партии "Зеленые" поддержало Владимира Стебакова, а партия "Российский общенародный союз" - Владислава Абрамова.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.