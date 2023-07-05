Песков назвал достаточно напряженной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

По словам пресс-секретаря президента России, велика угроза диверсий со стороны киевского режима

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, последствия которых могут быть катастрофичны. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обстановка достаточно напряженная, потому что, действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, - сказал он. - Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям".

Представитель Кремля отметил, что Киев "неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем". "Совсем недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС тоже с ужасающими последствиями, поэтому, конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе", - добавил он.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что, по его данным, украинские военные намерены ударить по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников. Также, по его словам, ВСУ могут сбросить боеприпасы с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает применение высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, отмечал Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия Международного агентства по атомной энергии, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.