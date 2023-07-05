5 июля, 09:43,
обновлено 5 июля, 09:58

Песков назвал вымыслом публикации про "предостережения" Си Цзиньпина Путину

Артем Иванов/ ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Артем Иванов/ ТАСС

Информацию о предостережении от использования ядерного оружия ранее опубликовала газета Financial Times, сославшись на источники в Кремле, Китае и странах Запада

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине, - это вымысел, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее такую информацию опубликовала газета Financial Times, сославшись на источники в Кремле, Китае и странах Запада.

"Нет, я не могу это подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя [КНР] Си [Цзиньпина] в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам [совместного] заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эти утверждения. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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