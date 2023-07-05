5 июля, 09:54
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Встреча с Мишустиным, возможная диверсия на ЗАЭС и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Александр Полегенько/ ТАСС
Запорожская АЭС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Итоги вечерней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, темы обсуждения в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, перспективы зерновой сделки и возможная диверсия на Запорожской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. "Продолжается череда рабочих встреч".
  • С докладом у главы государства будет министр культуры Ольга Любимова, "доложит о делах культурных".
  • Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.

О встрече с Мишустиным

  • Во вторник вечером премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту о благоприятных перспективах экономики России. "Правительство систематизировало, обобщило данные".
  • "Вопросы функционирования кабинета министров - это вопросы такие, которые касаются просто ежедневной жизни нашей страны". "Далеко не каждый раз мы такие встречи показываем".
  • Кадровые вопросы на встрече не обсуждались.

О якобы предостережении от использования ЯО

  • "Не могу этого подтвердить", - заявил Песков об информации Financial Times, будто лидер КНР Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования на Украине ядерного оружия.
  • "По итогам этого важного визита председателя Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах".

О зерновой сделке

  • "Решение мы пока не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть".
  • "Остается время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны". Она не выполнена, "в настоящее время оснований не усматривается для продления этой сделки".

О возможной диверсии на Запорожской АЭС

  • "Обстановка достаточно напряженная": "велика угроза диверсий со стороны киевского режима", а они "могут быть катастрофичны по своим последствиям".
  • Украина проявила "готовность не гнушаться ничем".
  • "Принимаются все меры для противодействия такой угрозе".

О расследовании нападения на Елену Милашину

  • "Были даны все поручения председателю Следственного комитета, и работа сейчас ведется". "Давайте дождемся [ее итогов]", в том числе возможного возбуждения уголовного дела.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЛюбимова, Ольга Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
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