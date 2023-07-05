Встреча с Мишустиным, возможная диверсия на ЗАЭС и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Итоги вечерней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, темы обсуждения в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, перспективы зерновой сделки и возможная диверсия на Запорожской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. "Продолжается череда рабочих встреч".
- С докладом у главы государства будет министр культуры Ольга Любимова, "доложит о делах культурных".
- Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.
О встрече с Мишустиным
- Во вторник вечером премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту о благоприятных перспективах экономики России. "Правительство систематизировало, обобщило данные".
- "Вопросы функционирования кабинета министров - это вопросы такие, которые касаются просто ежедневной жизни нашей страны". "Далеко не каждый раз мы такие встречи показываем".
- Кадровые вопросы на встрече не обсуждались.
О якобы предостережении от использования ЯО
- "Не могу этого подтвердить", - заявил Песков об информации Financial Times, будто лидер КНР Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования на Украине ядерного оружия.
- "По итогам этого важного визита председателя Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах".
О зерновой сделке
- "Решение мы пока не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть".
- "Остается время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны". Она не выполнена, "в настоящее время оснований не усматривается для продления этой сделки".
О возможной диверсии на Запорожской АЭС
- "Обстановка достаточно напряженная": "велика угроза диверсий со стороны киевского режима", а они "могут быть катастрофичны по своим последствиям".
- Украина проявила "готовность не гнушаться ничем".
- "Принимаются все меры для противодействия такой угрозе".
О расследовании нападения на Елену Милашину
- "Были даны все поручения председателю Следственного комитета, и работа сейчас ведется". "Давайте дождемся [ее итогов]", в том числе возможного возбуждения уголовного дела.