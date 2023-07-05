Встреча с Мишустиным, возможная диверсия на ЗАЭС и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Итоги вечерней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, темы обсуждения в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, перспективы зерновой сделки и возможная диверсия на Запорожской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. "Продолжается череда рабочих встреч".

С докладом у главы государства будет министр культуры Ольга Любимова, "доложит о делах культурных".

Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.

О встрече с Мишустиным

Во вторник вечером премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту о благоприятных перспективах экономики России. "Правительство систематизировало, обобщило данные".

"Вопросы функционирования кабинета министров - это вопросы такие, которые касаются просто ежедневной жизни нашей страны". "Далеко не каждый раз мы такие встречи показываем".

Кадровые вопросы на встрече не обсуждались.

О якобы предостережении от использования ЯО

"Не могу этого подтвердить", - заявил Песков об информации Financial Times, будто лидер КНР Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования на Украине ядерного оружия.

"По итогам этого важного визита председателя Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах".

О зерновой сделке

"Решение мы пока не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть".

"Остается время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны". Она не выполнена, "в настоящее время оснований не усматривается для продления этой сделки".

О возможной диверсии на Запорожской АЭС

"Обстановка достаточно напряженная": "велика угроза диверсий со стороны киевского режима", а они "могут быть катастрофичны по своим последствиям".

Украина проявила "готовность не гнушаться ничем".

"Принимаются все меры для противодействия такой угрозе".

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