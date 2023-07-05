МИД РФ: стремление Запада подорвать единство ШОС возрастает с укреплением организации

Как отметили в ведомстве, развитие внешнеполитической координации и политического диалога - приоритетнейшая задача

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стремление западных стран подорвать единство и развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возрастает с нынешним укреплением объединения. Об этом заявил в среду на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Развитие внешнеполитической координации и политического диалога - это тоже приоритетнейшая задача. Тем более, когда это уже объективная реальность - признание возрастающей роли ШОС не только в региональных, но и мировых делах. Я буду утверждать это от противного: чем крепче ШОС, тем больше сопротивление тому, чтобы ШОС развивалась, и стремление отдельных государств подорвать единство, обработка отдельных партнеров и так далее", - сказал он.

При этом Хакимов обратил внимание на комментарии по ШОС в западной прессе. "Есть и объективные оценки того, что происходит, есть и настолько субъективно-критические, но они все равно обоснованы на одном посыле, на одном тезисе - признание возрастающей роли ШОС. Если бы ШОС была бесполезной организацией, если бы ШОС не привлекала интерес других, такой реакции не было бы абсолютно", - подчеркнул он.

"Тот факт, что ряды диалоговых партнеров пополнили и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, с другой стороны и Мальдивы, и Мьянма, и Непал и так далее. У нас партнеров по диалогу и всех участников - 26 стран. Это очень серьезная сила", - резюмировал Хакимов.