Медведев считает, что всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро

По словам зампреда Совета безопасности, война может быть завершена либо мирным договором, либо тем, что США сделали в Хиросиме и Нагасаки ценой жизни 300 тыс. мирных граждан

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Всякая война может быть завершена очень быстро либо мирным договором, либо тем, что США сделали в Хиросиме и Нагасаки ценой жизни 300 тыс. мирных граждан. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки. Они, действительно, тогда свернули военную кампанию. Цена - это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан", - сказал Медведев.