Внеочередная встреча глав МИД стран ШОС может пройти на полях ГА ООН в сентябре

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов сообщил, что инициатива проведения мероприятия принадлежит Казахстану

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может пройти в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) по предложению Казахстана. Об этом заявил в среду на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Очень интересные планы казахстанского председательства [в ШОС]. Например, одно из интересных предложений - провести внеочередное заседание Совета министров иностранных дел на полях Генассамблеи [ООН] в Нью-Йорке в сентябре. Это уже будет в составе девяти государств-членов", - отметил он.

Хакимов напомнил, что такой положительный прецедент уже был, в 2017 году подобное мероприятие состоялось в Нью-Йорке во время китайского председательства в ШОС.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что, помимо этой встречи, намечено проведение специального мероприятия ШОС - ООН. "В рамках каждого председательства такое мероприятие проводится на полях ооновской площадки", - заключил Хакимов.