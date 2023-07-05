Слуцкий заявил о намерении Зеленского подорвать ЗАЭС перед саммитом НАТО

По словам лидера ЛДПР, целью такого решения является обвинение России и вынуждение Запада напрямую ввязаться в украинский конфликт

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен в преддверии июльского саммита НАТО подорвать Запорожскую АЭС, чтобы использовать этот теракт для обвинения России и втягивания альянса в конфликт. Такое мнение выразил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в среду.

"Все указывает на то, что Зеленский намерен выложить "последнюю карту" на стол перед саммитом НАТО и подорвать Запорожскую АЭС. Цель чудовищна: использовать ядерный теракт для обвинения России и вынудить коллективный Запад напрямую ввязаться в украинский конфликт", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что напряжение вокруг ЗАЭС "нарастает, в том числе в европейских столицах". "По данным "Росэнергоатома", сегодня ночью были интенсивные контакты лидеров ряда стран Европы с Зеленским. Понятно для чего - чтобы убедить свихнувшегося от пробуксовки "контрнаступа" укрофюрера отказаться от задуманного. Также понятны и общие последствия для всего европейского континента", - полагает глава комитета.

Наряду с этим Слуцкий отметил, что "гораздо эффективнее всяких слов был бы отказ от военной поддержки киевской хунты", готовой устроить ядерную катастрофу. "Брюссель и Вашингтон имеют все шансы оказаться в рядах спонсоров ядерных террористов и будут нести ответственность за последствия подрыва ЗАЭС", - подытожил парламентарий.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ситуация вокруг ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП. В частности, учения организовали в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.