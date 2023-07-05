ШОС в период модернизации пока не рассматривает заявки стран о партнерстве

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов сообщил, что заявок на получение статуса партнера по диалогу или наблюдателя достаточное количество

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Желающих стать партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) много, но объединение их заявки пока не рассматривает из-за начатого процесса модернизации. Об этом заявил в среду на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Заявок на получение статуса партнера по диалогу или наблюдателя достаточное количество. Мы на этом этапе пока их не рассматриваем, учитывая процесс модернизации, который начат. По ходу будем смотреть, как решать эти вопросы. Там много идей, как переформатировать всю работу с внешними участниками", - сказал он.

Хакимов также отметил значительное число желающих стать полноценными членами организации. "У нас много заявок, но на членство, если говорить о заявках, которые поступили официально, на сегодняшний день претендует только одно государство - Афганистан, - указал спецпредставитель президента РФ. - Я не говорю о пожеланиях, которые периодически выражаются, причем на высшем уровне, я говорю об официальных обращениях".

По словам дипломата, Афганистан подал заявку о членстве еще в 2015 году. "Афганистан пока оказывается вне рамок сотрудничества ШОС в силу объективных понятий, причин. Нынешнее правительство пока не признано, поэтому контакты с Кабулом осуществляются по разным темам, но они носят неформальный характер", - пояснил он.

На прошедшем во вторник саммите ШОС было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации, ведущей свою историю с 2001 года. Кроме того, Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.