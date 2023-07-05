Замглавы МИД России обсудил с послом Китая в Москве координацию в АТР

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее разноплановое взаимодействие

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в среду на встрече с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем обсудил вопросы координации Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и перспективам координации усилий на международной арене, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отметили в дипведомстве. - С учетом предстоящих мероприятий по линии АСЕАН подчеркнута важность активизации согласованной работы на площадках Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности".

В министерстве добавили, что в ходе встречи был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее разноплановое взаимодействие и расширение взаимовыгодной кооперации.