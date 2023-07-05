Спецпредставитель президента РФ отметил право Минска участвовать в практической работе ШОС

По словам Бахтиера Хакимова, этому способствовало подписание меморандума об обязательствах по присоединению к организации Белоруссии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Подписание меморандума об обязательствах по присоединению к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не дает Белоруссии "право голоса", но позволяет участвовать в практической работе организации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Мы исходим из того, что в соответствии с правилами ШОС, подписание меморандума об обязательствах позволяет государству-заявителю уже сейчас подключаться к практической работе. Там так называемого права голоса при принятии решений нет, но участвовать в содержательном наполнении этой работы никто не возбраняет. <...> Белоруссия, фактически, подписав меморандум об обязательствах, получает возможность уже, будем говорить, на 90 с лишним процентов быть членом ШОС и участвовать в работе", - сказал он.

Хакимов отметил, что подписанный Белоруссией меморандум об обязательствах должен быть утвержден всеми странами организации "в порядке внутригосударственных процедур". "Этот процесс периодически может затягиваться по объективным причинам. Белорусская сторона четко заявила, что готова пройти этот путь как можно быстрее и надеется на поддержку других государств. Мы такое стремление поддерживаем", - добавил спецпредставитель президента.

Лидеры стран ШОС во вторник подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению в ходе 23-го саммита организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект меморандума в феврале, закон о присоединении страны к международным договорам в рамках ШОС парламент республики принял в конце июня.

Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. Процедура приема республики в ШОС запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации. Лукашенко тогда заявил, что страна планирует пройти процедуру присоединения в ускоренном формате.