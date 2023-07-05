Спецпредставитель президента назвал полезной идею Лукашенко о культурном фестивале ШОС

Бахтиер Хакимов отметил, что культурно-гуманитарное сотрудничество является одной из опор организации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении культурного фестиваля Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) полезна, культурно-гуманитарное сотрудничество является одной из опор ШОС. Об этом заявил в среду на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Идея Александра Григорьевича, она, что называется, полезная. Она идет в русле того, что есть", - сказал он.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что культурно-гуманитарное сотрудничество между государствами - членами ШОС является одной из опор организации. "Мы неслучайно говорим, что культурно-гуманитарное сотрудничество - это одна из опор несущих организации. И здесь мы особое внимание, как вчера [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] еще раз подчеркнул, уделяем спортивной составляющей. Вы знаете о предложениях - в этом году универсиада в Екатеринбурге, на следующий год - фестиваль молодежный. Там тоже будет возможность общаться и укреплять взаимопонимание", - заключил Хакимов.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. Во вторник в онлайн-формате прошло 23-е заседание Совета глав государств ШОС, на котором председательствовала Индия. На саммите было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения, он стал девятым членом ШОС. Также Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.