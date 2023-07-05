5 июля, 12:57,
обновлено 5 июля, 13:11
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

Президент подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе беседы было "подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов".

Президент РФ также "подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора".

Помимо этого, по итогам разговора было условлено о продолжении контактов на различных уровнях. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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