Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе беседы было "подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов".

Президент РФ также "подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора".

Помимо этого, по итогам разговора было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.