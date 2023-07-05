Чернышенко рассказал, как 16 лет назад Путин помог победить заявке Сочи на Олимпиаду-2014

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что трудности были уже на стадии планирования визита главы государства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Личное участие президента России Владимира Путина в подготовке и презентации заявки Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года сыграло решающую роль в победе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который в 2007 году возглавил оргкомитет "Сочи-2014".

В Гватемале 16 лет назад, 5 июля 2007 года, состоялась сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой в борьбе за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года победил Сочи.

"Сказать, что мы тогда перенервничали, - ничего не сказать", - признался Чернышенко. По его словам, трудности были уже на стадии планирования визита главы государства. "Представляете, какая ответственность: президент полетит в Гватемалу, где только что закончилась гражданская война", - сказал он, отметив, что по этой части много вопросов возникало у служб, которые обеспечивают безопасность первых лиц государства.

Несмотря на все риски, Путин "прилетел в Гватемалу, жил в обычной гостинице по соседству с членами МОК, встречался с разными представителями олимпийского комитета".

Чернышенко особо отметил умение Путина расположить к себе собеседников. "Они [участники встреч] все уходили такие зомбированные после разговора с ним", - сказал вице-премьер. По его словам, президент РФ перед встречами читал справочные материалы. "Он считывал информацию, а потом общался, как будто он с ними дружит 20 лет", - сказал Чернышенко. "Я потратил года полтора, чтобы всех их узнать, домой к ним ездил, пытался там знакомиться, а он этот барьер преодолевал просто моментально, и они "растекшиеся" уходили", - поделился впечатлениями зампред правительства. "Вот что значит подготовка!" - добавил он.

Чернышенко также рассказал, что Путина не смутило предложение принять участие в репетиции презентации заявки. Одним из важных моментов тогда была продолжительность выступления главы государства, поскольку организаторы утвердили весьма жесткий регламент и грозились отключить микрофон в случае нарушения. Сам же Чернышенко, по его словам, рассчитывал благодаря репетиции заранее узнать содержание речи российского лидера. "Президент вышел к пюпитру, <...> говорит: "Засекай!" И про себя речь прочел!" - вспомнил вице-премьер. "И потом, на выступлении, он ровно этот тайминг выдержал", - подчеркнул Чернышенко.