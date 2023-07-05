Три кандидата на пост губернатора Самарской области подали документы в облизбирком

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября включительно

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Кандидаты на должность губернатора Самарской области от КПРФ, ЛДПР и партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" (СРПЗП) подали документы в областную избирательную комиссию. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

"В облизбирком представили документы еще два кандидата на должность губернатора Самарской области - Степанов Александр Сергеевич, которого выдвинуло Самарское реготделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, и Маряхин Михаил Иванович, выдвинутый реготделением Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Самарской области", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в избирком региона были представлены документы на выдвижение кандидата от КПРФ - Алексея Лескина.

Во вторник на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в качестве кандидата на выборы выдвинули действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азаров. Срок его полномочий истекает в 2023 году. В апреле текущего года он заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта президент России Владимир Путин пожелал Азарову успехов на выборах.

Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября включительно.